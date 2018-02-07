Глава Пентагона: Новая ракета в ядерном арсенале США даст аргументы в переговорах с РФ

Новая ракета в ядерном арсенале США придаст аргументов в переговорах с Россией, сказал Джеймс Маттис

Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что новая крылатая ракета в ядерном арсенале США должна предоставить дополнительные рычаги для переговоров с Россией.

По его словам, на этих переговорах Вашингтон стремится убедить Москву прекратить нарушение договора о контроле над вооружениями, сообщает Радио Свобода.

"Идея заключается в том, чтобы наши переговорщики дискутировали с позиции силы", - отметил Маттис.

2 февраля администрация президента Дональда Трампа обнародовала новую ядерную доктрину США.

В документе указано, что США, в частности, намерены расширить ядерный арсенал малой мощности.

Новая программа предусматривает увеличение расходов на оборону - в течение 30 лет они должны достичь $1,2 трлн.

Комментируя новую ядерную доктрину, президент США Дональд Трамп заявил, что она направлена на разработку возможностей, которые делают применение ядерного оружия менее вероятным.