Глава Пентагона: США будут вести с КНДР диалог с позиции силы

США не откажутся от переговоров с КНДР с позиции силы, заявил Джеймс Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что, несмотря на продолжение диалога с КНДР, США и их региональные партнеры не откажутся от "крепкой, коллективной оборонительной позиции" по отношению к Пхеньяну.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой, сообщает Интерфакс-Украина.

"В то же самое время мы поддерживаем крепкую, коллективную оборонительную позицию (относительно КНДР – ред.), чтобы дать нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции беспрецедентной силы", - отметил Мэттис.

Ранее Япония и Южная Корея высказывали обеспокоенность в связи с тем, что по итогам переговоров США и КНДР Пхеньян может отказаться от ракет дальнего радиуса действия, которые могут достичь американской территории, однако Вашингтон не станет побуждать Пхеньян избавиться от ракет меньшего радиуса действия, которые могут представлять опасность, например, для Токио и Сеула.

Однако Мэттис попытался рассеять эти страхи.

"Прямо сейчас мы ведем беспрецедентные переговоры с Северной Кореей, но в это динамичное время давний союз между Японией и США непоколебим", - сказал он.

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Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".