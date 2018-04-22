Глава ПАСЕ порекомендовал задействованным в коррупции депутатам самостоятельно уйти в отставку

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти порекомендовал депутатам, имена которых упомянуты в отчете о системной коррупции в ПАСЕ, самостоятельно приостановить свои полномочия.

Об этом он сообщил на срочной конференции в Страсбурге, передает Европейская правда.

Николетти подчеркнул, что в Ассамблее в любом случае будет начата юридическая процедура. Всю информацию по этому поводу передадут в регламентный комитет, который рассмотрит санкции, которые должны быть применены в отношении конкретных лиц, в зависимости от их роли.

"Я призываю тех, кого это касается, самостоятельно заявить о приостановлении своих полномочий", - добавил Николетти.

Глава внешней следственной группы, судья Николас Братца, отказался называть перечень действующих членов ПАСЕ, упомянутые в отчете, но подчеркнул, что обвинения против них являются существенно отличными.

"Есть разная роль, кто-то из них получал плату, кто не получал. Единственное, что является общим - то, что они действовали в интересах Азербайджана", - пояснил судья.

Напомним, в воскресенье, 22 апреля, следственная группа ПАСЕ подтвердила внешнее воздействие на документы и решения Ассамблеи, а также системные действия отдельных депутатов вопреки этическим стандартам. Главные обвинения касаются подкупа со стороны Азербайджана, но проблемы не ограничиваются одной страной.