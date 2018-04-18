Глава ОЗХО озвучил условия для расследования химатаки в Думе

Ахмет Узюмджю не знает, когда инспекторы продолжат работу в Думе

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю заявил, что на данный момент неизвестно, когда команда ОЗХО сможет посетить сирийский город Дума под Дамаском для расследования химической атаки.

По его словам, инспекторы по химическому оружию посетят Думу при наличии гарантий безопасности и беспрепятственного доступа ко всем объектам в городе, передает ABC News.

Глава ОЗХО подчеркнул, что сегодняшний обстрел сотрудников ООН в Думе "снова подтверждает крайне нестабильную обстановку, в которой вынуждена работать миссия по установлению фактов, и риски безопасности, с которыми сталкиваются наши сотрудники".

Напомним, что 18 апреля группа безопасности ООН попала под обстрел в сирийской Думе. Этот инцидент задержал прибытие инспекторов ОЗХО в Думу.

Эксперты по химическому оружию прибыли в Сирию в минувшие выходные, чтобы проверить факт химической атаки в Думе, недалеко от столицы Дамаска.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в подконтрольном повстанцам городе Дума в Восточной Гуте в пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 70 человек. Еще более 500 человек пострадали.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции присоединились Франция и Великобритания.