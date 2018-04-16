Глава МВД Словакии ушел в отставку после трех недель пребывания на посту

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Томаш Друкер (слева)

Томаш Друкер (слева)

Министр внутренних дел Словакии Томаш Друкер объявил о своей отставке из-за продолжающихся акций протеста, связанных с убийством в феврале журналиста-расследователя Яна Кучака.

В частности, министр отказался отправлять в отставку главу полиции Тибора Гаспара, так как не видит достаточных оснований для этого.  

"Я ухожу, потому что не могу успокоить ситуацию, поляризация общества сильна и я не думаю, что отставка Гаспара удовлетворит протестующих", - цитирует Друкера Reuters.

15 апреля в столице Словакии Братиславе более 30 тысяч человек вышли на антиправительственный протест, требуя полного расследования убийства журналиста Кучака. 

Протесты начались в феврале, после обнаружения полицией тел 27-летнего журналиста и его девушки в их доме в городе Велка-Мака. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

В связи с убийством Кучака премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку. Новым премьером Словакии назначен Петер Пеллегрини. Под его руководством также было сформировано новое правительство, в котором главой МВД стал Друкер.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове