Глава МВД Словакии ушел в отставку после трех недель пребывания на посту

Министр внутренних дел Словакии Томаш Друкер объявил о своей отставке из-за продолжающихся акций протеста, связанных с убийством в феврале журналиста-расследователя Яна Кучака.

В частности, министр отказался отправлять в отставку главу полиции Тибора Гаспара, так как не видит достаточных оснований для этого.

"Я ухожу, потому что не могу успокоить ситуацию, поляризация общества сильна и я не думаю, что отставка Гаспара удовлетворит протестующих", - цитирует Друкера Reuters.

15 апреля в столице Словакии Братиславе более 30 тысяч человек вышли на антиправительственный протест, требуя полного расследования убийства журналиста Кучака.

Протесты начались в феврале, после обнаружения полицией тел 27-летнего журналиста и его девушки в их доме в городе Велка-Мака. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

В связи с убийством Кучака премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку. Новым премьером Словакии назначен Петер Пеллегрини. Под его руководством также было сформировано новое правительство, в котором главой МВД стал Друкер.