15 июня 2018, пятница

Глава МВД Италии назвал одиссею мигрантов на спасательном судне Aquarius круизом

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Маттео Сальвини

Маттео Сальвини

Глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал одиссею африканских мигрантов на спасательном судне Aquarius круизом.

Комментируя время прибытия корабля с более чем 600 беженцами, от которого отказалась Италия, в порты Испании, Сальвини заявил:

"Конечно, они теперь уже не могут решать, с чего начать и чем закончить круиз…Думаю, их прибытие ожидается в субботу", - цитирует Сальвини AFP.

Напомним, франко-немецкое спасательное судно Aquarius, принадлежащее организации SOS Méditerranée, спасло в Средиземном море 629 беженцев. Среди них 123 несовершеннолетних без сопровождения, 11 детей и семь беременных женщин.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отказался принять судно в итальянских портах, отвергла возможность приема этой группы беженцев и Мальта.   

В итоге судно с нелегалами согласилась принять Испания.  

12 июня президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение Рима отказать в приеме корабля с африканскими беженцами абсолютно циничным и неоправданным. ЕС и ООН также осудили решение Рима. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан поддержал отказ итальянских властей принимать этот корабль.  

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригрозил отменить визит в Париж после критики со стороны президента Макрона, однако потом отказался от своего заявления. 

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