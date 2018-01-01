Глава МВД Грузии: Задержанные украинцы могли быть связаны с партией Саакашвили Сегодня, 11:20 12 Цей матеріал також доступний українською Глава МВД Грузии заявил о возможной связи задержанных украинцев с партией Саакашвили

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что задержанные в стране шесть граждан Украины и один грузинский гражданин подозреваются в связях с оппозиционной партией Единое национальное движение, лидером которой является экс-президент Михеил Саакашвили.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Исходя из очень чувствительной темы состоявшихся у нас президентских выборов, конечно, такие подозрения есть, и они подтверждаются и сделанными ими заявлениями в ходе допросов, а также их посещениями различных акций в Тбилиси, но это только подозрения. Идет следствие. Как факт, у нас есть изъятое оружие у задержанных, прибывших группой в Тбилиси", - сказал грузинский министр.

Накануне задержанным были предъявлены обвинение в групповом незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Задержанные отрицают обвинения и в знак протеста отказались подписывать официальный бланк о предъявлении обвинения.

Предположительно, во вторник состоится суд, который определит меру пресечения задержанным.

Напомним, 2 декабря Министерство внутренних дел Грузии сообщило об аресте в столице Тбилиси шести граждан Украины и одного грузинского гражданина.

В номерах двух отелей, где жили задержанные, во время обысков изъяли пистолеты Беретта и Макарова, самодельное автоматическое оружие и различные боеприпасы.

Расследование ведется по пунктам статьи Уголовного кодекса Грузии о "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств".

По данным министерства, задержанные граждане Украины и Грузии прибыли в страну 27 ноября. Ведется следствие по конкретным целям их прибытия в Грузию.

В МИД Украины сообщили, что задержанным украинцам назначили адвокатов.