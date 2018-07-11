Глава МВД Германии доволен высылкой 69 нелегалов, которая совпала с его 69-й днем рождения

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер выразил удовлетворение высылкой 69 нелегальных мигрантов из Афганистана, которая совпала с его 69-м днем рождения.

"На мой 69-й день рождения 69 человек были высланы, я этого не заказывал, и это достаточно много", - цитирует Зеехофера Spiegel.

Очевидно, речь идет о высылке нелегалов, которая состоялась 4 июля.

Horst Seehofer feiert seinen 69. Geburtstag mit 69 Abschiebungen nach Afghanistan, unfassbar zynisch #Seehofer pic.twitter.com/ijyw7IsIg0 — Tilman (@tilman_s) 10 июля 2018 г.

Во вторник, 10 июля, Зеехофер представил план по борьбе с нелегальной миграцией. Министр утверждает, что план является "поворотом в вопросе политики в отношении лиц, ищущих убежища". Чиновник также обратил внимание на рост важности "национальных мероприятий" на фоне все меньшей активности ЕС в этом плане.

Один из пунктов представленного плана предусматривает создание транзитных центров для лиц, ищущих убежища, а также центров для мигрантов в странах Африки. Кроме того, на немецко-австрийской границе должен быть внедрен "новый пограничный режим" с целью не допустить в ФРГ тех искателей убежища, заниматься которыми должны другие страны-члены ЕС.

2 июля канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД Зеехофер достигли компромисса в вопросе судьбы нелегальных мигрантов, которые зарегистрированы в ЕС, но не имеют права находиться на территории Германии, поскольку не получили официального убежища.

Отмечается, что согласно достигнутым договоренностям, на границе с Австрией для нелегалов будут созданы так называемые "транзитные зоны" с экстерриториальным статусом. Там беженцы будут оставаться вплоть до момента, когда будет принято решение, оставлять ли их в Германии или высылать обратно в страну регистрации.

Теперь договоренность должен утвердить третий участник немецкого правительства - Социал-демократическая партия, которая ранее всегда выступала против "транзитных зон".

Меркель и Зеехофер пришли к соглашению по миграционному вопросу поздно вечером 2 июля.

Ранее Зеехофер последовательно не соглашался с позицией канцлера в отношении беженцев и настаивал на внедрении пограничного контроля в Германии для того, чтобы мигранты, которые попросили убежища в других странах ЕС, не смогли попасть на немецкую территорию.

Это спровоцировало правительственный кризис, так как в случае отставки Зеехофера, де-факто распадалась германская правительственная коалиция.