Глава Министерства культуры Армении подал в отставку на фоне протестов

В среду, 2 мая, исполняющий обязанности министра культуры Армении Армен Амирян сложил с себя полномочия на фоне митинга за его отставку.

Об этом он заявил во время акции протеста деятелей культуры под зданием министерства в Ереване, передает NEWS.am.

Активисты специально собрались у стен Минкульта Армении с требованием у и.о. главы ведомства отставки. После того как Амирян заявил о своем решении, они поблагодарили его и отправились на Площадь Республики, где должен состояться митинг.

Армен Амирян был назначен и.о. министра культуры в сентябре 2016 года. Амирян не указал причин отставки.

Напомним, что 2 мая в Ереване открыли движение по всех улицах и дорогах, которые ранее были заблокированы сторонниками оппозиционного лидера Никола Пашиняна.