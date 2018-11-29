Глава МИД Словакии подал в отставку из-за отказа парламента принять миграционный пакт ООН

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак уходит в отставку в знак протеста против решения парламента отклонить миграционный пакт ООН.

"Министр иностранных дел Мирослав Лайчак решил, что после сегодняшнего голосования [в парламенте]... уходит в отставку", - сказали в МИД страны, передает Reuters.

Ранее днем парламент Словакии отклонил миграционный пакт ООН, аргументировав свое решение тем, что документ расходится с государственной политикой.

Глобальный пакт ООН о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был одобрен в июле всеми 193 странами-членами ООН, за исключением США. Теперь документ проходит процедуру согласованиями парламентами стран.

Помимо Словакии другие члены Европейского Союза, такие как Австрия, Венгрия и Чехия, приняли решение не подписывать документ, в то время как Швейцария отложила свое решение.