Глава МИД Литвы назвал проведение ЧМ-2018 в России "глупой идеей"

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс раскритиковал идею проведения Чемпионата мира по футболу в России.

В интервью BuzzFeed литовский министр отметил, что проведение ЧМ-2018 в России "глупая идея", поскольку в России все связано с политикой.

"Это совершенно глупо, потому что русские поднимут шумиху и станут центром притяжения. Те, кто наивно считает, что спорт является только спортом, а культура - только культурой, ошибаются: в России все проходит сквозь призму политики и они уже празднуют", - сказал он.

Напомним, власти Исландии и Великобритании объявили бойкот и не поедут на ЧМ-2018 в Россию в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Депутаты Европейского парламента также призвали правительства европейских стран отказаться от поездки на Чемпионат мира по футболу в Россию.

Кроме того, правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к украинцам с призывом не посещать матчи Чемпионата мира по футболу в России.

"Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", - заявил глава МИД.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.