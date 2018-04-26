Глава МИД и вице-премьер Армении отправились в Москву, чтобы обсудить "союзнические отношения" - СМИ

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Глава МИД Армении прибыл в РФ вечером 25 апреля

Глава МИД Армении прибыл в РФ вечером 25 апреля

На фоне возобновившихся антиправительственных протестов в Армении министр иностранных дел страны Эдвард Налбандян отправился на переговоры в Москву, передает со ссылкой на источники в дипломатических кругах Интерфакс.

"Глава МИД Армении прибыл в Москву накануне вечером. На сегодня запланирован ряд его встреч с российскими официальными лицами", - говорится в сообщении.

По данным источников, главной темой переговоров будут вопросы, связанные с внутриполитическим кризисом в Армении и российско-армянскими союзническими отношениями.

При этом отмечается, что кроме Налбандяна на переговоры с российскими властями отправился также и. о. первого вице-премьера Армен Геворкян.

Также сообщается, что 25 апреля состоялся телефонный разговор между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Армении Арменом Саркисяном.

Напомним, 23 апреля, после 11 дней акций протеста, глава правительства и бывший президент Армении Серж Саргсян, правивший страной с 2008 года, объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен его близкий соратник по правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

После этого жители Армении снова вышли на митинги в связи с тем, что, несмотря на отставку премьера Сержа Саргсяна, правящая Республиканская партия пытается "сохранить власть".

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