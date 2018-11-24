Глава МИД Чехии назвал Россию опасной для страны и других членов ЕС

Россия является опасной для Чехии и других стран-членов Евросоюза, заявил глава чешского внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек в эфире Radio Praha.

По словам главы МИД Чехии, Россия распространяет дезинформацию, а также использует различные гибридные угрозы.

Петршичек подчеркнул, что Москва несет опасность не только Чехии, но и другим государствам-членам ЕС. Он добавил, что Чехия не должна "ждать, сложа руки на коленях", а более эффективно противостоять таким угрозам.

Петршичек также заявил, что необходимо усилить стратегические коммуникации и борьбу с дезинформацией в рамках ЕС.

Ранее новый глава Генштаба ВС Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия бесспорно представляет большую угрозу для Лондона и его союзников, чем исламистские группировки, такие как Аль-Каида и Исламское государство.

Об угрозах Москвы для Европы также говорил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.