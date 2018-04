Глава МИД Британии подтвердил, что у Москвы был мотив для отравления Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России был мотив для ликвидации бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом он заявил в своем Twitter в ответ на заявление лидера Лейбористской партии Джереми Корбина по поводу причастности РФ к отравлению Скрипалей в Солсбери.

По словам Джонсона, эксперты центра исследований отравляющих веществ Министерства обороны Великобритании в городе Портон-Даун установили, что Скрипали были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества, известного как Новичок.

Глава британского МИД подчеркнул, что Россия исследовала методы транспортировки нервно-паралитических веществ, возможно для убийств. В рамках этой программы в России создали и хранили небольшое количество газа Новичок.

1) Porton Down identified nerve agent as military grade Novichok; 2) Russia has investigated delivering nerve agents,likely for assassination,& as part of this programme has produced and stockpiled small quantities of Novichoks; 3) Russia has motive for targeting Sergei Skripal.