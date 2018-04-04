Глава МИД Британии подтвердил, что у Москвы был мотив для отравления Скрипаля

Борис Джонсон: У России был мотив для отравления Сергея Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России был мотив для ликвидации бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом он заявил в своем Twitter в ответ на заявление лидера Лейбористской партии Джереми Корбина по поводу причастности РФ к отравлению Скрипалей в Солсбери.

По словам Джонсона, эксперты центра исследований отравляющих веществ Министерства обороны Великобритании в городе Портон-Даун установили, что Скрипали были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества, известного как Новичок.

Глава британского МИД подчеркнул, что Россия исследовала методы транспортировки нервно-паралитических веществ, возможно для убийств. В рамках этой программы в России создали и хранили небольшое количество газа Новичок.

1) Porton Down identified nerve agent as military grade Novichok; 2) Russia has investigated delivering nerve agents,likely for assassination,& as part of this programme has produced and stockpiled small quantities of Novichoks; 3) Russia has motive for targeting Sergei Skripal. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 4 апреля 2018 г.

"28 других стран были настолько убеждены в доводах Британии, что они выслали россиян. В то же время Джереми Корбин выбирает сторону российской пропагандистской машины", - добавил Джонсон.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

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В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.