Глава МИД Британии призвал мир дать единый ответ на отравление экс-шпиона Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал мировое сообщество к единой точке зрения в деле об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Также Джонсон призвал подготовить международный ответ такому "безответственному поведению", сообщает пресс-служба британского МИД.

По его словам, если нападение было спланировано и осуществлено российской стороной, то данный инцидент необходимо рассматривать не как угрозу для Великобритании, но как "явное нарушение" соглашения о запрете химического оружия.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Власти Великобритании подозревают, что к отравлению причастен Кремль, и уже пригрозили РФ частичным бойкотом ЧМ-2018 по футболу. СМИ же заговорили о скором введении Лондоном новых санкций.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Скрипаля.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.