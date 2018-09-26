Глава МИД Австрии не жалеет о танце с Путиным на своей свадьбе

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что пригласила на свою свадьбу президента России Владимира Путина "спонтанно".

В интервью в программе DW Conflict Zone она скзаала, что ее встреча с Путиным была "очень непродолжительной", однако во время разговора они успели обсудить ситуацию в Сирии.

При этом Кнайсль отметила, что не согласна с позицией главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал серьезной ошибкой приглашение Путина на свадьбу.

По ее словам, Климкин высказал свое недовольство на "частной встрече", и кроме него ни один из представителей внешнеполитических ведомств других стран не комментировал эпизод с участием Путина в ее свадьбе.

На замечание ведущего, что Путин является партнером сирийского диктатора Башара Асада, и у них обоих "руки в крови", и на вопрос, не мучили ее угрызения совести после танцев с человеком, который "ущемляет собственное население", Кнайсль ответила: "Вы меня простите, но в таком случае, должны ли мы пожимать руки правительству Китая? Должны ли мы пожимать руки целому ряду правительств, как вы считаете?".

Она подчеркнула, что рассматривает Россию "как партнера в Сирии".

"И это не только моя позиция, мы обсуждали ее в различных инстанциях, в том числе и внутри Евросоюза, мы должны работать с Россией в Сирии", - отметила глава австрийского МИД.

18 августа, президент РФ Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Кнайсль, которая состоялась в деревне Гамильц на юге Австрии. Решение Кнайсль пригласить Путина на свадьбу вызвало острую критику со стороны австрийских СМИ и политиков, которые потребовали отставки дипломата.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у него вызывают печальную улыбку заверения МИД Австрии в том, что внешнеполитический курс государства остается неизменным, несмотря на "частный" визит Путина в эту страну.

В свою очередь, Курц заявил, что присутствие Путина на свадьбе у главы австрийского МИД не повлияет на внешнюю политику Вены в отношении России.