19 сентября 2018, среда

Глава крупнейшего банка Дании ушел в отставку после скандала с отмыванием денег окружением Путина

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Борген будет исполнять свои обязанности, пока ему не найдут замену

Борген будет исполнять свои обязанности, пока ему не найдут замену

Глава крупнейшего банка Дании Danske Bank Томас Борген объявил об отставке из-за скандала с отмыванием денег окружением президента России Владимира Путина через эстонский филиал финансовой компании.

Как сообщает ВВС, Борген окончательно покинет должность после того, как ему найдут замену.

Исполнительный директор банка принял решение об уходе, несмотря на то, что он не нарушил свои юридические обязательства перед Danske Bank. 

"Несмотря на то, что расследование, проведенное сторонней юридической фирмой, показало, что я выполнял свои юридические обязательства, я считаю, что будет лучше для всех сторон, если я уйду в отставку", - заявил он.

Напомним, в начале года Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и российская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.

Согласно данным расследования Российская прачечная, из России через сеть международных банков, в том числе Danske, вывели $20-80 млрд.

Банк начал собственное расследование.

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