25 июня 2018, понедельник

Глава избиркома Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

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Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен заявил о том, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных президентских выборах по итогам обработки 97,7% избирательных бюллетеней, сообщает Anadolu.

По словам Гювена, к настоящему моменту обработано 97,7% бюллетеней. Глава ЦИК отметил, что еще необработанные бюллетени уже никак не смогут повлиять на итоги выборов. Таким образом, он по сути признал победу Эрдогана на выборах.

Также Сади Гювен заявил, что в ходе досрочных парламентских выборов пять политических партий преодолели 10-процентный барьер и будут представлены в высшем законодательном органе страны. Он уточнил, что речь идет о Партии справедливости и развития, Партии националистического движения, Народно-республиканской партии, Партии демократии народов и Хорошей партии.

Ранее о своей победе на президентских выборах в Турции обьявил и сам Эрдоган.

Ранее сообщалось, что в Турции оппозиция пожаловалась ЦИК на нарушения в ходе голосования.

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