Глава Европарламента заявил, что Мэй не представила новых предложений по Brexit

Таяни отметил, что Тереза Мэй все же настроена заключить соглашение с Евросоюзом

Глава Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что во время выступления на саммите ЕС премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, он не услышал новых предложений по Brexit.

"Нет, нет. Она просто заявила о своей расположенности продолжать переговоры, чтобы прийти к решению. Вот такой политический сигнал с выражением воли продвигаться, достичь соглашения. Но на самом деле не было ничего по-настоящему нового, что касается содержания", - заявил Таяни.

В то же время, он отметил, что глава правительства Британии показала себя расположенной к заключению сделки между Евросоюзом и Великобританией, передает Интерфакс-Украина.

"Повторю: сегодня госпожа Мэй показала себя расположенной к тому, чтобы заключить соглашение. Как и мы. Как, впрочем, и я. Была своего рода демонстрация доброй воли без особого внимания к предложениям", - заявил Таяни.

Напомним, главный представитель Европейского Союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил о готовности ЕС пойти на уступки Лондону.

Ожидается, что окончательные условия выхода Великобритании из Европейського Союза будут согласованы в ближайшие недели. Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.

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