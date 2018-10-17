18 октября 2018, четверг

Глава Европарламента заявил, что Мэй не представила новых предложений по Brexit

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Таяни отметил, что Тереза Мэй все же настроена заключить соглашение с Евросоюзом

Таяни отметил, что Тереза Мэй все же настроена заключить соглашение с Евросоюзом

Глава Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что во время выступления на саммите ЕС премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, он не услышал новых предложений по Brexit.

"Нет, нет. Она просто заявила о своей расположенности продолжать переговоры, чтобы прийти к решению. Вот такой политический сигнал с выражением воли продвигаться, достичь соглашения. Но на самом деле не было ничего по-настоящему нового, что касается содержания", - заявил Таяни.

В то же время, он отметил, что глава правительства Британии показала себя расположенной к заключению сделки между Евросоюзом и Великобританией, передает Интерфакс-Украина.

"Повторю: сегодня госпожа Мэй показала себя расположенной к тому, чтобы заключить соглашение. Как и мы. Как, впрочем, и я. Была своего рода демонстрация доброй воли без особого внимания к предложениям", - заявил Таяни.

Напомним, главный представитель Европейского Союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил о готовности ЕС пойти на уступки Лондону. 

Ожидается, что окончательные условия выхода Великобритании из Европейського Союза будут согласованы в ближайшие недели. Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.

Смотрите также

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове