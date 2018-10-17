Глава Европарламента заявил, что Мэй не представила новых предложений по Brexit

Глава Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что во время выступления на саммите ЕС премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, он не услышал новых предложений по Brexit.
"Нет, нет. Она просто заявила о своей расположенности продолжать переговоры, чтобы прийти к решению. Вот такой политический сигнал с выражением воли продвигаться, достичь соглашения. Но на самом деле не было ничего по-настоящему нового, что касается содержания", - заявил Таяни.
В то же время, он отметил, что глава правительства Британии показала себя расположенной к заключению сделки между Евросоюзом и Великобританией, передает Интерфакс-Украина.
"Повторю: сегодня госпожа Мэй показала себя расположенной к тому, чтобы заключить соглашение. Как и мы. Как, впрочем, и я. Была своего рода демонстрация доброй воли без особого внимания к предложениям", - заявил Таяни.
Напомним, главный представитель Европейского Союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил о готовности ЕС пойти на уступки Лондону.
Ожидается, что окончательные условия выхода Великобритании из Европейського Союза будут согласованы в ближайшие недели. Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.
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