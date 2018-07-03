Глава Еврокомиссии оценил решение Германии касательно судьбы мигрантов

Решение Германии о судьбе нелегальных мигрантов выглядит таким, которое соответсвует законодательству, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Страсбурге, пишет Reuters.

"Я не изучил соглашение подробно, но на первый взгляд оно соответствует закону", - сказал он.

Юнкер добавил, что попросил юридические ведомства проанализировать документ.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД страны Хорст Зеехофер достигли компромисса в вопросе судьбы нелегальных мигрантов, которые зарегистрированы в ЕС, но не имеют права находиться на территории Германии, поскольку не получили официального убежища.

Предполагается, что на границе с Австрией для нелегалов будут созданы так называемые "транзитные зоны" с экстерриториальным статусом. Там беженцы будут оставаться вплоть до момента, когда будет принято решение, оставлять ли их в Германии или высылать обратно в страну регистрации.

В ответ на это решение власти Австрии заявили о готовности усилить охрану своих южных границ.

В последний месяц проблема нелегальных мигрантов вызвала политический кризис в Евросоюзе. Австрия и Италия резко выступают против беженцев. Представители этих двух стран, а также Германии и Франции, собрались на внеплановый экстренный саммит по вопросам миграции, однако прийти к согласию по вопросам беженцев не удалось.

Читайте также: