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Глава аппарата Пентагона ушел с поста

Сегодня, 09:44
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Контр-адмирал Кевин Свини

Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Свини ушел в отставку.

Об этом сообщает Washington examiner.

"После двух лет в Пентагоне я решил, что настало время вернуться в частный сектор. Для меня было честью служить с этими мужчинами и женщинами в министерстве обороны", - заявил Свини.

Контр-адмирал Кевин Свини был на посту главы аппарата Пентагона с января 2017 года. 

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии. Президент США аргументировал этот шаг победой над боевиками ИГИЛ в Сирии.

 Трамп рассматривает кандидатуру бывшего сенатора Конгресса США Джеймса Уэбба на пост министра обороны.

 

Теги:   Пентагон США

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