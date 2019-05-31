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Хиллари Клинтон решила заняться кинобизнесом — СМИ

31 мая, 06:45
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Хиллари Клинтон решила заняться кинобизнесом — СМИ - фото

Hillary Clinton/Twitter

Хиллари Клинтон

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что политик Хиллари Клинтон и ее дочь Челси собираются заняться производством фильмов и телевизионных проектов.

По данным журналистов, Клинтоны уже ведут переговоры с рядом студий для финансирования разных программ.

Отмечается, что большинство программ будут касаться роли женщины в обществе.

Для поддержки проекта Клинтоны могут прибегнуть к поддержке известных деятелей Голливуда. В частности, речь может идти о Стивене Спилберге.

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Теги:   Челси Клинтон Хиллари Клинтон

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