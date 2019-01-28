Хиллари Клинтон допустила участие в выборах 2020 года - CNN Сегодня, 03:01 39 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Хиллари Клинтон ЕРА

Американский телеканал CNN сообщает, что политик Хиллари Клинтон окончательно не отказалась от идеи принять участие в выборах президента США в 2020 году.

По словам журналиста Джеффа Зелени, три разных источника сообщили ему на этой неделе, что Клинтон "не готова распрощаться с идеей стать президентом", учитывая последние события в США.

"Три человека сказали мне на этой неделе, что она заявляет о том, что последние новости в США, в частности задержание Роджера Стоуна, подтолкнули ее к размышлениям о том, что не стоит окончательно отказываться от идеи стать президентом", - заявил Зелени.

Напомним, что бывший советник Трампа Роджер Стоун был задержан в американском штате Флорида в рамках расследования, проводимого специальным прокурором США Робертом Мюллером о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Ему предъявили обвинения по семи пунктам, включая воспрепятствование правосудию, дачу ложных показаний и давление на свидетелей. Федеральный суд постановил отпустить его под залог в $250 тыс.