«Готова была свернуть Биллу шею». 14 ярких цитат экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая сегодня отмечает 75-летие 26 октября, 07:30 Клинтон в 2021 году (Фото:Hillary Clinton / Facebook)

Хиллари Родэм Клинтон — неординарный персонаж современной политической истории США. Одна из известнейших адвокатов юга страны, первая леди (1993—2001), сенатор от штата Нью-Йорк (2001—2009), глава Госдепартамента (2009—2013). Она была первой женщиной, баллотировавшейся на пост президента США, даже набрала больше голосов, чем ее соперник по выборам 2016 года Дональд Трамп, однако проиграла ему голосование коллегии выборщиков.



Также Клинтон известна как автор 10 книг. Ее меткие и откровенные изречения всегда привлекали внимание американцев.

26 октября ей исполняется 75 лет. НВ приводит 14 цитат политика, юриста и дипломата.

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«Он прошел проверку на детекторе лжи. Это я заставила его пройти полиграф, и он прошел, что навсегда уничтожило мою веру в полиграф» (о мужчине, которого судили за изнасилование 12-летней девочки, в процессе участвовала Клинтон, 1980-е годы).

«Думаю, я могла бы оставаться дома, печь пирожки и пить чай. Но решила реализоваться в профессии, которой посвятила себя еще до того, как мой муж стал политиком» (после объявления о баллотировании Билла Клинтона в президенты, 1992 год).

«Если после этой конференции прозвучит всего один месседж, то пусть будет такой, что права человека — это права женщин, а права женщин — это права человека, раз и навсегда» (выступление на конференции по правам женщин в Пекине, 1995 год).

«Мы должны помнить, что как позитивный взгляд на жизнь может способствовать крепкому здоровью, так и ежедневные акты доброты» (из книги Нужна целая деревня, 1996).

«Я была готова свернуть моему мужу шею! Я сердилась, он разочаровал и унизил меня. Но в то же время я понимала: он — мой президент» (о сексуальном скандале с участием Билла Клинтона и Моники Левински, из интервью Ларри Кингу, 2003 год).

Хиллари Клинтон с мужем Биллом, 42-м президентом США, и дочерью Челси, 1997 год / Фото: Hillary Clinton / Facebook

«Я устала от людей, которые говорят, что если вы спорите и не соглашаетесь с этой администрацией, то почему-то вы не патриот. Мы должны встать и сказать: мы американцы и имеем право дискутировать и не соглашаться с любой администрацией» (выступление на собрании Демократической партии, 2003 год).

«Интересно, как это возможно — быть республиканцем и христианином одновременно» (дебаты в 2004 году).

«У меня миллион идей. Страна не может позволить себе их все воплотить» (выступление во время президентской кампании 2007 года).

«Один наш президент (Джордж Буш — младший — ред.) говорил, что заглядывал в душу Путина. Могла бы ему напомнить, что Путин был агентом КГБ. По определению у него нет души. Стало быть, это пустая трата времени, не правда ли?» (2008 год).

«Мы привыкли говорить в Белом доме, что если некое место слишком опасное, слишком маленькое или слишком бедное, отправьте туда первую леди» (выступление в Айове, 2008 год).

«Я не прирожденный политик, как мой муж или президент Барак Обама. Поэтому я считаю, что просто должна делать все возможное, добиваться результатов, менять жизнь людей и надеяться, что люди видят, что я борюсь за них» (во время избирательной кампании 2016 года).

«Никто из нас не может быть доволен тем, как обстоят дела. По крайней мере, долго» (2016 год).

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«Он теряет хладнокровие от малейшей провокации. Когда ему задает сложный вопрос репортер. Когда ему бросают вызов на дебатах. Когда видит протестующего на митинге. Представьте его в Овальном кабинете на фоне реального кризиса. Человек, которого можно вывести из равновесия твитом, не тот, кому мы можем доверить ядерное оружие» (о Дональде Трампе, 2016 год).

«Нужно уметь различать оставшиеся без ответа вопросы и ответы, которые никто не захотел услышать» (из книги Тяжелые времена, 2014 год).