Гигабайты любви. Онлайн-знакомства становятся привычным способом начать романтические отношения

29‑летний Джибрил из Гамбии хочет найти в интернете девушку для серьезных отношений, но пока удача ему не улыбнулась. На фото он с давней подругой

Глобальная диджитализация превращает онлайн-знакомства в привычный способ начать романтические отношения, а рынок таких сервисов - в многомиллиардную индустрию. Сегодня в интернете знакомятся уже 300 млн землян, пишет журнал Новое Время.

Кто знакомится в интернете

Американку по имени Холли 29‑летний Джибрил из города Канифинг в западноафриканской Гамбии встретил в Сети - на одном из сайтов знакомств, где зарегистрировался для поиска романтических отношений.

“На тот момент она была беременна и с разбитым сердцем”, - рассказывает африканец о своей интернет-подруге.

Между молодыми людьми завязалась переписка: Холли делилась с Джибрилом проблемами и переживаниями, а он пытался ее поддержать. Роман в письмах продолжался около года, пока Холли не встретила на родине мужчину, за которого вышла замуж.

В поиске пары Даррен из американского города Дарем штата Северная Каролина перепробовал целый ряд сервисов онлайн-знакомств. Из-за посменной работы, которая нередко выпадала на выходные, его шансы познакомиться с девушкой на вечеринке приближались к нулю.

“Я рассматривал онлайн-знакомства как растущую индустрию и считал, что здесь просто обязаны появляться успешные истории, - рассказывает Даррен. - Я оказался прав”.

Даррен из американского штата Северная Каролина познакомился со своей землячкой Лиз на сервисе Match / DR

Со своей землячкой Лиз он познакомился на популярном в США сервисе Match. Месяц пообщавшись онлайн, молодые люди решили встретиться. Свидание прошло успешно, и пара стала еще чаще созваниваться и переписываться, находя все больше общих тем и увлечений. После пятой встречи оба удалили свои аккаунты с сайтов знакомств.

Сейчас расширяются возрастные рамки аудитории сервисов онлайн-знакомств. Так, по прогнозам аналитиков из IBISWorld, дальнейшему росту индустрии онлайн-знакомств будет способствовать увеличение числа пользователей из группы беби-бумеров - рожденных в 1943–1963 годах.

Пока же наиболее активно знакомится в интернете технологически подкованная молодежь. По данным Pew Research Center, среди американцев в возрасте от 18 до 24 лет доля пользователей таких сервисов выросла с 10% в 2013‑м до 27% в 2015 году. За тот же период в старшей возрастной категории - от 55 до 64 лет - доля искателей онлайн-романтики удвоилась до 12%.

Знакомства как бизнес

Вместе с числом интернет-романтиков растет и прибыльность индустрии онлайн-знакомств. За последние пять лет годовая выручка американской Match Group, портфель которой включает популярные Tinder, Match, OkCupid и 42 других бренда, выросла практически вдвое: с $ 713 млн до $ 1,3 млрд.

С распространением смартфонов сервисы онлайн-знакомств появились и на мобильных платформах. Приложения Tinder, Badoo, Momo и другие уже собрали миллионную армию пользователей и заняли лидирующие позиции в рейтингах скачиваний и доходности. Только в китайском Momo зарегистрировано 180 млн человек, тогда как распространенный в Европе и США Tinder может похвастаться аудиторией в 100 млн человек.

Основанный в 2012 году сервис Tinder, заслужил особую популярность в США и уже успел внедрить ряд платных опций, которые в 2016 году обеспечили ему $ 175 млн выручки.

У таких приложений есть масса возможностей для монетизации: от модели платной подписки до партнерских проектов, отмечает Сильвия Бьюэрман, территориальный директор региона Центральной Европы и СНГ в американской аналитической компании App Annie. Уже сегодня среднестатистический пользователь сервисов онлайн-знакомств в США тратит на них около $ 240 в год, подсчитывают в американском исследовательском институте Statistic Brain. И расходы растут.

Так, по данным App Annie, в 2017 году жители Великобритании потратили в десяти самых популярных приложениях около $63 млн - на 70% больше, чем годом ранее. В итоге в британском рейтинге неигровых приложений по объему выручки сервисы онлайн-знакомств заняли три из десяти первых мест.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №9 от 7 марта 2018 года