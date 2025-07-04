Хезболла инициировала масштабный стратегический пересмотр после конфликта с Израилем, в частности рассматривая вариант уменьшения своей роли как вооруженной группировки без полного разоружения.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, израильские войска продолжают наносить удары по районам, где Хезболла сохраняет свое влияние, обвиняя группировку в нарушении условий перемирия.

Группировка также сталкивается с серьезными финансовыми трудностями, давлением со стороны США по разоружению и уменьшением политического влияния после прихода к власти в феврале нового правительства, которое имеет поддержку Вашингтона.

Кризис также усилился из-за существенных изменений в региональном балансе сил после того, как израильская армия уничтожила руководство группировки, ликвидировала тысячи ее боевиков и разрушила значительную часть арсенала в течение прошлого года.

Кроме того, свержение режима сирийского диктатора Башара Асада перекрыло ключевой маршрут поставок вооружения из Ирана. А сам Иран, который вышел из изнурительной войны с Израилем, пока не может гарантировать объемы поддержки, на которые ранее рассчитывала группировка, сообщили Reuters источник в региональной службе безопасности и высокопоставленный чиновник в Ливане.

Другой высокопоставленный чиновник, знакомый с внутренними обсуждениями Хезболлы заявил, что группа проводила тайные дискуссии относительно своих следующих шагов. Небольшие комитеты собирались лично или дистанционно, чтобы обсудить вопросы, включая структуру руководства, политическую роль, социальную и развивающую работу, а также вооружение.

Этот чиновник, а также еще два источника, знакомые с ходом обсуждений, отметили, что группировка пришла к выводу, что арсенал, созданный для сдерживания Израиля от нападения на Ливан, теперь стал обузой.

«Хезболла имела избыток силы. Вся эта сила превратилась в слабое место», — отметил чиновник.

1 июля агентство Reuters сообщало, что ливанские чиновники начали готовить ответ на требование США по разоружению Хезболлы до ноября в обмен на прекращение израильских операций.

Отмечалось, что требования США передал специальный посланник США в Сирии и посол в Турции Томас Барак во время визита в Бейрут 19 июня.

Передавая дорожную карту, Барак сказал ливанским чиновникам, что ожидает услышать ответ до 1 июля относительно любых предложенных поправок, сообщают источники.

По словам собеседников агентства, Вашингтон передал шестистраничный документ, в котором сделан акцент на разоружении Хезболлы и других боевых группировок. Он также призывает Ливан улучшить связи с Сирией и провести финансовые реформы.