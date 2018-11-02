Гессен окончательно отменил смертную казнь спустя 69 лет после остальной части Германии

Немецкая федеральная земля Гессен поддержала окончательный отказ от смертной казни.

Об этом сообщает ВВС.

Гессен стала последней из федеральных земель, которая внесла поправки в свое местное законодательство. В национальной конституции смертную казнь отменили еще в 1949 году.

Почти 83% избирателей поддержали на референдуме изменение положений с 1946 года. Голосование было символическим, так как федеральные законы имеют преимущество над законодательством земель.

В период между 1946 и 1949 годами два человека были приговорены к смертной казни в Гессене, но позже эти решения были заменены пожизненными приговорами.

"Частично это положение никогда не было модернизировано, потому что это не было необходимо - Основной закон перекрывает конституцию федеральной земли", - заяввил местный политик Юрген Банцер

Вторая причина заключалась в том, что Гессен - единственная федеральная земля, которая может изменить свою конституцию - одну из самых старейших в современной Германии - через народное голосование.