02 ноября 2018, пятница

Гессен окончательно отменил смертную казнь спустя 69 лет после остальной части Германии

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

Немецкая федеральная земля Гессен поддержала окончательный отказ от смертной казни.

Об этом сообщает ВВС.

Гессен стала последней из федеральных земель, которая внесла поправки в свое местное законодательство. В национальной конституции смертную казнь отменили еще в 1949 году.

Почти 83% избирателей поддержали на референдуме изменение положений с 1946 года. Голосование было символическим, так как федеральные законы имеют преимущество над законодательством земель.

В период между 1946 и 1949 годами два человека были приговорены к смертной казни в Гессене, но позже эти решения были заменены пожизненными приговорами.

"Частично это положение никогда не было модернизировано, потому что это не было необходимо - Основной закон перекрывает конституцию федеральной земли", - заяввил местный политик Юрген Банцер

Вторая причина заключалась в том, что Гессен - единственная федеральная земля, которая может изменить свою конституцию - одну из самых старейших в современной Германии - через народное голосование.

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