Германию охватили масштабные забастовки работников коммунального транспорта

Десятки тысяч работников коммунальных транспортных предприятий Германии не вышли на работу, требуя повышения зарплаты

Во многих городах Германии уже второй день подряд бастуют работники предприятий коммунального транспорта.

Как сообщает DW, 20 марта на работу не вышли около 35 тысяч водителей и других работников коммунального транспорта ряда городов в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Бавария, Шлезвиг-Гольштейн, Баден-Вюртемберг и Мекленбург - Передняя Померания.

Лишь в самой густонаселенной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе страны во вторник бастовало около 26 тысяч работников.

В среду забастовки затронули транспортников таких крупных городов, как Гамбург, Кельн, Дюссельдорф, Бонн, Дортмунд, Бохум, Эссен и ряд других густонаселенных регионов на западе страны.

Организаторы и участники акции протеста требуют повышения заработной платы минимум на 200 евро в месяц, а также увеличение денежных вознаграждений для практикантов на 100 евро в месяц. Работодатели отклоняют эти требования.

Окончательные переговоры с целью установления приемлемых для всех тарифов оплаты труда между предприятиями и профсоюзами должны состояться 15 и 16 апреля.