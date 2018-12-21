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Германия усилила охрану 14 аэропортов из-за угрозы терактов

Сегодня, 09:59
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Подозрительные мужчины были замечены в аэропорту Штутгарта

Правоохранители Германии усилили охрану 14 аэропортов из-за угрозы терактов.

Как сообщает DW со ссылкой на немецкие СМИ, полиция разыскивает четырех предполагаемых террористов, которые накануне разведывали обстановку в аэропорту Штутгарта.

Германия получила информацию от спецслужб Марокко о группе лиц, которые якобы планируют теракт-самоубийство в одном из аэропортов в немецко-французском приграничном регионе на рождественские праздники.

Отмечается, что информация, поступившая из Марокко, имеет достаточно конкретный характер с указанием имен подозреваемых.

В поле зрения правоохранительных органов Германии находятся отец и сын из федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, которые через два дня после теракта в Страсбурге подозрительно вели себя в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже. Они подъехали к зданию одного из терминалов на машине с немецкими номерными знаками. После этого один из пассажиров выскочил из машины и сделал несколько фотографий, затем оба подозреваемые скрылись.

Через несколько дней после этого случая немецкая полиция заметила их в аэропорту Штутгарта. Задержать мужчин не удалось.

Теги:   Теракт Угрозы Германия

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