Германия требует от Украины доказательств в деле о покушении на Бабченко

Берлин требует от Киева доказательств в деле Бабченко

Правительство Германии требует от властей Украины объяснений по поводу спецоперации СБУ с инсценированным убийством журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, сообщает DW.

По его словам, в деле фигурирует обвинение в заговоре с целью убийства журналиста. Если эти подозрения подтвердятся, то можно будет говорить о серьезном покушении на свободу прессы, считает Зайберт.

"Поскольку обвинения очень серьезные, можно, естественно, ожидать, что они будут подкреплены доказательствами", - подчеркнул он.

Вечером 29 мая полиция сообщила об "убийстве" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. По легенде, он погиб в результате трех выстрелов в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации была проведена спецоперация для защиты жизни журналиста.

СБУ задержала организатора покушения на журналиста, им оказался гражданин Украины "Г". Впоследствии стало известно, что это владелец ООО Украинско-немецкого совместного предприятия (единственной частной оружейной компании) в стране Шмайсер Борис Герман.

По данным следствия, он предложил своему знакомому участнику АТО Алексею Цымбалюку $ 30 тысяч и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

СБУ объяснила, что спецоперация по инсценировке была предусмотрена законодательством, а собранные таким образом доказательства признает Европейский суд по правам человека.