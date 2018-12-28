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Германия призвала Японию отменить смертную казнь

Сегодня, 02:28
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Фото: Kyodo

Ранее в тюрьме города Осака повесили двух граждан Японии

Уполномоченная федерального правительства Германии по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бербел Кофлер опубликовала заявление, в котором призвала руководство Японии отказаться от смертной казни.

"Я была в шоке, узнав о недавнем приведении в действие смертного приговора в Японии, когда 27 декабря 2018 года были казнены два человека", - заявила Кофлер.

Она считает, что руководство Японии должно провести в обществе открытое обсуждение вопроса отмены смертной казни.

"Федеральное правительство Германии отвергает смертную казнь при любых обстоятельствах и будет продолжать активно сотрудничать со своими партнерами по Европейскому Союзу в деле всеобщей отмены смертной казни", - заявила Кофлер.

Напомним, 27 декабря в Японии казнили 60-летнего члена преступного синдиката и 67-летнего бывшего советника по инвестициям.

Теги:   Смертная казнь Германия Япония

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