Германия призвала Японию отменить смертную казнь
Уполномоченная федерального правительства Германии по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бербел Кофлер опубликовала заявление, в котором призвала руководство Японии отказаться от смертной казни.
"Я была в шоке, узнав о недавнем приведении в действие смертного приговора в Японии, когда 27 декабря 2018 года были казнены два человека", - заявила Кофлер.
Она считает, что руководство Японии должно провести в обществе открытое обсуждение вопроса отмены смертной казни.
"Федеральное правительство Германии отвергает смертную казнь при любых обстоятельствах и будет продолжать активно сотрудничать со своими партнерами по Европейскому Союзу в деле всеобщей отмены смертной казни", - заявила Кофлер.
Напомним, 27 декабря в Японии казнили 60-летнего члена преступного синдиката и 67-летнего бывшего советника по инвестициям.