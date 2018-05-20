Германия потратит за четыре года 78 миллиардов евро на нужды беженцев

На нужды беженцев потратят как федеральные, так и местные бюджеты

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил о том, что до 2022 года на нужды беженцев будет выделено 78 миллиардов евро.

70 миллиардов будет выделено из федерального бюджета, а восемь миллиардов выделят местные бюджеты, передает DW.

31 миллиард евро пойдут на борьбу с причинами миграции на родине беженцев, 21 миллиард евро потратят на социальные выплаты, 13 миллиардов на мероприятия по интеграции мигрантов в Германии, а 5,2 миллиарда на предоставление жилья.

Напомним, немецкая ультраправая партия Альтернатива для Германии подала жалобу в Конституционный суд на миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Также ранее сообщалось, что в 2017 году статус беженца в ЕС получили 538 тысяч человек.