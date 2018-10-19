Германия может включить Украину в список безопасных стран

Внесение в список безопасных стран облегчит высылку в эти государства мигрантов, чьи ходатайства об убежище в Германии отклонены

Германия планирует включить в список безопасных стран происхождения Украину и еще 13 государств.

Об этом говорится в ответе Министертсва внутренних дел Германии на официальный запрос депутата бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Линды Тойтеберг, сообщает DW.

Список планируют пополнить такими странами, как Украина, Беларусь, Молдова, Куба, Колумбия, Вьетнам, Танзания, Пакистан, Индия, Кения, Бенин, Гвинея-Бисау, Центральноафриканская республика и Чад.

Мигрантов из так называемых безопасных стран происхождения легче высылать из Германии в случае отказа в предоставлении убежища, а их ходатайства об убежище рассматривают в ускоренном порядке.

Это объясняется тем, что доля положительных решений по ходатайствам об убежище от граждан из этих государств составляет в текущем году менее пяти процентов. Согласно коалиционному соглашению, страны могут быть объявлены безопасными, если доля менее пяти процентов сохраняется на протяжении ряда лет.

В то же время в немецком МВД подчеркнули, что окончательное решение зависит от выполнения еще целого ряда критериев, а также предписаний Евросоюза и заключения Федерального конституционного суда Германии.

Правительство Германии сначала должно провести детальный анализ ситуации в этих государствах и подтвердить, что в них отсутствует угроза пыток, бесчеловечного обращения или вооруженного конфликта. Когда именно такой анализ может быть завершен, пока неясно.

В июле Германия внесла в перечень безопасных стран Тунис, Алжир, Марокко и Грузии.