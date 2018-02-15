Германия готова принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе

Военнослужащие бундесвера могут присоединиться к будущей миротворческой миссии на Донбассе

Уполномоченный Бундестага по вопросам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс рассчитывает на участие немецких военных в будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе.

По словам Бартельса, Германия примет "активное участие" в случае возможного объявления миротворческой операции под эгидой ООН на Донбассе, сообщает DW.

При этом он ссылался на текст соглашения между консерваторами из ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании новой "большой коалиции", где возможная миротворческая миссия ООН на Донбассе рассматривается как путь к миру в регионе.

Возможно участие немецких миротворцев в миссии ООН в Донбассе находит поддержку и в рядах немецких Зеленых.

Эксперт по вопросам обороны этой политической силы Катя Койл заявила, что Германия должна поддержать такую ​​миссию "в зависимости от потребности", в случае принятия Советом Безопасности ООН соответствующего решения.

Украина предложила разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

В то же время Россия, которая контролирует боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.