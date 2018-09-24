По Германии пронесся мощный шторм: в Баварии погибла женщина

Непогода в Германии привела к значительным разрушениям и повреждениям инфраструктуры (иллюстративное фото)

В южных и центральных регионах Германии бушевал мощный штормовой циклон.

Как сообщает DW, сильный ветер вырывал с корнем деревья и сносил крыши домов.

В Баварии в результате падения дерева погибла 78-летняя женщина. Несчастный случай произошел в кемпинге в одной из общин округа Верхняя Франкония.

В соседней земли Баден-Вюртемберг в округе Рейн-Неккар на автомобиль с пассажирами упало дерево. В результате инцидента серьезные травмы головы получил четырехлетний мальчик. Его на вертолете доставили в больницу.

Непогода также привела к задержкам в железнодорожном и авиасообщении в нескольких землях Германии. Во многих местах из-за многочисленных падения деревьев заблокирована проезжая часть автодорог и улиц.

В Мюнхене, Штутгарте, Нюрнберге и Регенсбурге для пассажиров отмененных или задержанных рейсов выделили специальные гостиничные поезда, чтобы те могли переночевать у них. Задержки с железнодорожным сообщением ожидаются и 24 сентября.

Также из-за штормового циклона в крупнейшем аэропорту страны Франкфурта-на-Майне в воскресенье отменили десятки рейсов.

Напомним, в Мексике из-за ливней, вызванных тропическим штормом, пострадали 170 тысяч человек.