Генсек ООН возмущен миграционной политикой США: Не разлучайте детей и родителей

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш раскритиковал миграционную политику США по разделению детей от родителей-нелегалов.

"Семья должна быть сохранена. Генеральный секретарь считает, что к беженцам и мигрантам следует относиться с уважением и достоинством и в соответствии с действующим международным правом", - заявил официальный представитель ООН Стефан Духаррик, передает Reuters.

Напомним, что с 19 апреля по 31 мая из-за политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями.

Медики считают, что эта практика может вызвать травмы у этих детей.

При этом в Министерстве внутренней безопасности США отказались извиняться "за соблюдение законов, в результате которых дети были разлучены с родителями".