Генсек ООН отреагировал на соглашение о новом названии Македонии

Генсек ООН Антониу Гутерриш поприветствовал подписание соглашения о новом названии Македонии.

В своем Twitter он поблагодарил премьер-министров Греции и Македонии за их роль в заключении исторического соглашения.

Генсек ООН также призвал ратифицировать документ и осуществить его имплементацию.

Гутерриш подчеркнул, что организация и дальше будет поддерживать усилия двух стран.

I warmly commend Prime Ministers @tsipras_eu & @Zoran_Zaev for their role in the historic Agreement signed in #Prespa on Sunday. I encourage their Governments to maintain their strong commitment to ratification and implementation. The @UN is committed to supporting their efforts.