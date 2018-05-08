Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку на фоне обвинений в насилии над женщинами

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман ушел в отставку, после того как четыре женщины обвинили его в насилии в статье, опубликованной журналом The New Yorker, передает Reuters.

"Для меня было честью и гордостью служить жителям штата Нью-Йорк на посту генерального прокурора...За последние несколько часов против меня были выдвинуты серьезные обвинения, с которыми я не согласен. Хотя эти обвинения не связаны с моим профессиональным поведением или исполнением обязанностей, они фактически помешают моей работе в это критическое время. Поэтому я покидаю свой пост 8 мая 2018 года", - цитирует агентство заявление Шнайдермана.

Ранее в статье, опубликованной The New Yorker в понедельник, 7 мая, четыре женщины обвинили Шнайдермана в нанесении побоев и запугивании. Со всеми пострадавшими Шнейдерман в разное время состоял в близких отношениях.

Как отмечается, спустя несколько часов после выхода статьи отставки генпрокурора Нью-Йорка потребовал губернатор штата Эндрю Куомо.