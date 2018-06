Генпрокурор Нью-Йорка подала иск с требованием ликвидировать благотворительный фонд Трампа

Генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд подала иск против президента США Дональда Трампа и его детей с требованием ликвидировать благотворительный фонд Trump Foundation, сообщает ВВС.

По словам Андервуд, благотворительный фонд занимался "незаконным политическим сотрудничеством" с предвыборным штабом Трампа с целью повлиять на исход выборов в 2016 году. Также фонд заключал разнообразные сделки в "корыстных" интересах и был попросту "чековой книжкой". В иске фигурируют президент Трамп, Иванка Трамп, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.

Андервуд требует взыскать штраф в размере $2,8 млн, запретить Трампу возглавлять фонд и любые подобные организации в течение десяти лет, а его детям – в течение одного года.

Трамп моментально отреагировал на иск, заявив, что это происки "подлых демократов из Нью-Йорка".

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!...