Гендиректор Google объяснил почему поисковик при запросе идиот показывает фото Трампа Сегодня, 08:14 74 Цей матеріал також доступний українською Глава Google объяснил, почему при запросе идиот показываются фото Дональда Трампа

Генеральный директор компании Google Сундар Пичаи во время слушаний в Конгрессе США объяснил, почему при вводе запроса Idiot (идиот) поисковик выдает фотографии американского президента Дональда Трампа.

Соответствующий вопрос задала конгрессмен-демократ Зои Лофгрен.

"Если ввести в поиск слово идиот, он выдаст фотографии Дональда Трампа. Я только что это сделала, как такое происходит?", - спросила Лофгрен.

В ответ Пичаи пояснил, что каждый раз, когда пользователи вводят слово в поиск, он сканирует миллионы страниц результатов, которые автоматически ранжируются по двум сотням параметров, включая популярность, актуальность и свежесть.

Также гендиректор уточнил, что сотрудники компании не управляют результатами поиска вручную.

В августе президент США Дональд Трамп обвинил Google в подтасовке новостей о нем. Поисковик, по его мнению, целенаправленно "подавляет голоса консерваторов" и скрывает новости об успехах его администрации.