«Цвета Америки». Вице-президент США встал на защиту Гегсета из-за его «российского галстука» на встрече с Зеленским

Пит Хэгсет на встрече президентов США и Украины, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встал на защиту министра войны Пита Гегсета после скандала с цветами его галстука. Гегсета заметили в «трехцветном» галстуке во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Вэнс написал на своей странице в соцсети X в субботу, 18 октября.

После публикации фотографий с этой встречи, российские медиа активно обсуждали цвета галстука Гегсета, связывая их с «российским триколором», хотя белый, красный и синий также присутствуют на американском флаге.

Скандал получил огласку после того, как Кирилл Дмитриев, специальный представитель российского диктатора Владимира Путина, поделился снимком Гегсета в соцсетях, добавив эмодзи российского флага.

Фото: Скриншот/X

Это вызвало волну обсуждений в сети, на что отреагировал Джей Ди Вэнс.

«Или, возможно, он был одет в цвета Америки», — написал вице-президент США в ответ на пост известного американского ютубера и экс-офицера армии США Джейка Бро, который одним из первых обратил внимание на цвет галстука министра войны.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли утверждение, что галстук Гегсета является «сигналом команды Трампа, на чьей она стороне».

«На самом деле российская пропаганда просто раскручивает чушь, играя на неосведомленности относительно американских символов», — говорится в сообщении.

Галстук с диагональными полосами красного, синего и белого цветов является обычным элементом деловой одежды в США. Эти цвета отсылают к американскому флагу, подчеркнули в Центре.

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk, и он не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, потому что США не хотят эскалации.

По данным Axios, встреча была напряженной, а Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk, подчеркнув, что его приоритетом является дипломатия.

До этого, 16 октября, Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с ним в Будапеште. По словам Трампа, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.