Хегсет заявил, что не беспокоится об импичменте, и анонсировал пресс-конференцию в Пентагоне

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что утром 10 ноября проведет пресс-конференцию в Пентагоне. Он также подчеркнул, что его не беспокоит инициатива конгрессмена-республиканца Томас Масси, планирующего повторно внести резолюцию.

Об этом Хегсет заявил журналистам 9 ноября, отвечая на вопрос об инициативе Масси, сообщает The Hill.

Хегсет отметил, что не беспокоится по поводу этой инициативы, и пригласил журналистов на пресс-конференцию, в ходе которой пообещал прокомментировать этот вопрос.

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В Пентагоне подтвердили, что мероприятие начнется в 8:00 по восточному времени (15:00 по киевскому времени). Это будет первая пресс-конференция Хегсета более чем за шесть месяцев. Предыдущая состоялась 5 мая.

4 ноября телеканал CBS News со ссылкой на несколько информированных источников сообщил, что президент США Дональд Трамп после поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября начал обсуждать с советниками возможную замену министра обороны Пита Хегсета. В то же время публично Трамп заявил, что доволен работой Хегсета и не планирует его увольнять.

5 ноября CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии сообщил, что Палата представителей может в ближайшее время проголосовать за импичмент министру обороны Питу Хегсету, которого обвиняют в негативных последствиях войны в Иране.

Сам Хегсет 5 ноября опубликовал в X специальный видеокомментарий, в котором заявил, что «импичмент не сработает».