Harley-Davidson решила частично перенести производство в Европу из-за политики Трампа

Компания Harley-Davidson сообщила о том, что часть производства будет перенесена из США в Европу.

Такой шаг был принят после решения президента Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий, передает Reuters.

"Harley-Davidson полагает, что огромный рост стоимости, если он перейдет на дилеров и розничных клиентов, окажет долгосрочное негативное влияние на бизнес компании в регионах", - заявили в компании.

Harley-Davidson также надеется, что решение о переносе части производства позволит увеличить продажи за рубежом.

Дональд Трамп раскритиковал решение компании, назвав его "поднятием белого флага".

"Удивлен, что Harley-Davidson стали первой из всех компаний, кто поднял белый флаг. Я упорно боролся за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес нам большой урон в торговле, на $151 млрд. Пошлины - лишь оправдание для Harley. Наберитесь терпения!", - заявил Трамп.

