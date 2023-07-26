Сын Джо Байдена признает себя виновным в налоговых преступлениях
Хантер Байден (Фото:REUTERS/Julia Nikhinson)
В среду, 26 июля, сын президента США Джо Байдена Хантер Байден должен признать себя виновным по двум мелким обвинениям в умышленной неуплате подоходного налога, сообщает Reuters.
Это является частью сделки, позволяющей избежать осуждения по обвинению в хранении оружия.
По утверждению прокуроров, Байден-младший не заплатил налоги с дохода в размере более 1,5 миллиона долларов в 2017 и 2018 годах, его задолженность составляла более 100 тысяч долларов.
Он также обвиняется в незаконном владении огнестрельным оружием при наличии зависимости от контролируемых веществ и их употреблении, что является фелонией.
Хантер Байден заключил досудебное соглашение о выведении из-под стражи по этому обвинению, которое является альтернативой судебному преследованию и позволяет избежать обвинительного приговора или тюремного заключения.
Республиканцы уже много лет обвиняют Хантера Байдена в том, что он использовал политическую власть своего отца в личных целях при заключении сделок в Украине и в Китае. Однако расследование, проводимое прокурором штата Делавэр, ставленником Трампа Дэвидом Вайсом не выявило никаких доказательств в пользу этих утверждений.