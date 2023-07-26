Сын Джо Байдена признает себя виновным в налоговых преступлениях 26 июля, 14:45 Хантер Байден (Фото:REUTERS/Julia Nikhinson)

В среду, 26 июля, сын президента США Джо Байдена Хантер Байден должен признать себя виновным по двум мелким обвинениям в умышленной неуплате подоходного налога, сообщает Reuters.

Это является частью сделки, позволяющей избежать осуждения по обвинению в хранении оружия.



По утверждению прокуроров, Байден-младший не заплатил налоги с дохода в размере более 1,5 миллиона долларов в 2017 и 2018 годах, его задолженность составляла более 100 тысяч долларов.

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Он также обвиняется в незаконном владении огнестрельным оружием при наличии зависимости от контролируемых веществ и их употреблении, что является фелонией.

Хантер Байден заключил досудебное соглашение о выведении из-под стражи по этому обвинению, которое является альтернативой судебному преследованию и позволяет избежать обвинительного приговора или тюремного заключения.

Республиканцы уже много лет обвиняют Хантера Байдена в том, что он использовал политическую власть своего отца в личных целях при заключении сделок в Украине и в Китае. Однако расследование, проводимое прокурором штата Делавэр, ставленником Трампа Дэвидом Вайсом не выявило никаких доказательств в пользу этих утверждений.