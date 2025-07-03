Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис выступает с трибуны уже более шести часов на фоне голосования за законопроект о расходах, который продвигает американский президент Дональд Трамп .

Об этом в четверг, 3 июля, сообщает The Guardian.

Лидер демократов лишь отметил, что планирует продолжать выступать еще по крайней мере несколько часов. Также он отметил, что возможно, зачитает Декларацию независимости, принятую Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года.

Джеффрис добавил, что прочитал много отзывов американцев — родителей, ветеранов, владельцев бизнеса. По его словам, все они говорят, что законопроект, который может «подорвать долг страны» и «разрушить систему социальной защиты», нанесет им вред.

The Hill пишет, что регламентные правила ограничивают выступление одного конгрессмена одной минутой, но лидерам партий разрешается выступать дольше, из-за чего эта «минута» фактически может растянуться на часы.

27 июня Reuters писало, что представители Республиканской партии в Сенате США столкнулись с огромной дырой в бюджете из-за законопроекта Дональда Трампа.

One Big Beautiful Bill Act — законопроект, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа и принятый Палатой представителей США 22 мая 2025 года с минимальным перевесом голосов (215−214).

Законопроект, также известный как H.R.1 Конгрессе, направлен на реализацию ключевых предвыборных обещаний Трампа, включая налоговые льготы, сокращение расходов, усиление безопасности границ и другие реформы.

26 июня агентство Reuters сообщило, что Дональд Трамп предложил Конгрессу внести изменения в оборонный бюджет США на 2026 год объемом $892,6 млрд — с акцентом на высокотехнологичные ракеты и дроны.

В частности, предложение Трампа предусматривает повышение зарплаты американским военнослужащим на 3,8%, инвестиции в новые боеприпасы и беспилотные технологии, а также сокращение численности гражданского персонала ВМС на 7286 человек.

В то же время президент США сокращает закупку новой техники — только 47 истребителей F-35, произведенных Lockheed Martin, по сравнению с 68, которые планировал Джо Байден на 2025 год.