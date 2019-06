Хакеры взломали твиттер Медведева и оставили два загадочных сообщения Сегодня, 19:29 Цей матеріал також доступний українською MedvedevRussia/Twitter Твиттер Дмитрия Медведева пострадал от действия хакеров MedvedevRussia/Twitter

В среду, 12 июня, неизвестные взломали англоязычный аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в соцсети Twitter.

Хакеры оставили от имени Медведева два странных твита: «Vk mho cucumber uovunpniophvoui» и «Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi». Что они означают — неизвестно.

Фото: Газета.ру

Сообщения были оставлены в ответ на твиты посла Ирака в России, однако вскоре после публикации их удалили.

«Действительно, был зафиксирован взлом страницы. Сейчас контроль над аккаунтом восстановлен», — сообщили в пресс-службе правительства России, передает Говорит Москва.