Хакеры взломали твиттер Медведева и оставили два загадочных сообщения
В среду, 12 июня, неизвестные взломали англоязычный аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в соцсети Twitter.
Хакеры оставили от имени Медведева два странных твита: «Vk mho cucumber uovunpniophvoui» и «Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi». Что они означают — неизвестно.
Сообщения были оставлены в ответ на твиты посла Ирака в России, однако вскоре после публикации их удалили.
«Действительно, был зафиксирован взлом страницы. Сейчас контроль над аккаунтом восстановлен», — сообщили в пресс-службе правительства России, передает Говорит Москва.