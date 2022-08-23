В день Крымской платформы. Хакеры взломали российские телеканалы и показали обращение Зеленского 23 августа, 18:12 Хакеры взломали российские телеканалы (Фото:Telegram-каналы)

Хакеры взломали пропагандистские телеканалы России в день проведения Крымской платформы, сообщает ряд Telegram-каналов.

Вместо российских пропагандистских сюжетов россияне и жители временно оккупированных территорий могли наблюдать обращение президента Украины Владимира Зеленского.

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Отмечается, что атаки хакеров подверглись Первый канал, НТВ, Россия 24, Россия культура и другие каналы ЧП ТРК Тонус.

«Пусть каждый из российских чиновников, захвативших драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет спокойно», — сказал в обращении к крымчанам Зеленский.

Затем в эфире РосТВ прозвучала песня Україна — це ти и были показаны кадры из украинского Крыма до оккупации.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Зеленский добавил, что российские оккупанты, которые используют украинский Крым как военную базу, угрожают безопасности Черноморского региона, всей Европы и глобальной стабильности.

23 августа в Украине проходит второй саммит Крымской платформы. Из-за полномасштабной войны с РФ мировые лидеры выступают в онлайн-формате.

Крымская платформа — это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы в Киеве собирал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвал огромное раздражение России. В нем приняли участие 46 международных делегаций.

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