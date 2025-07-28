Киберпартизаны из Беларуси заявили о полном уничтожении IT-системы Аэрофлота, в Кремле говорят о «тревожных» сообщениях
Самолет российского Аэрофлота в аэропорту Женевы, Швейцария, март 2022 года (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)
Утром в понедельник, 28 июля, крупнейшая авиакомпания страны-агрессора России Аэрофлот отменила 42 рейса из-за сбоя в работе информационных систем.
В пресс-службе авиакомпании заявили об отмене рейсов из московского аэропорта Шереметьево, в частности, в Екатеринбург, Минск и Санкт-Петербург.
Пассажиров отмененных рейсов призвали покинуть аэропорт, чтобы избежать скопления людей.
В то же время белорусские хакерские группы Silent Crow и Киберпартизаны BY взяли на себя ответственность за атаку на Аэрофлот.
Они сообщили, что успешно провели «длительную и масштабную операцию», в результате которой была «полностью скомпрометирована и уничтожена» внутренняя IT-инфраструктура Аэрофлота.
Проукраинские хакеры отметили, что в течение года находились внутри корпоративной сети авиакомпании, «углубившись в самое ядро инфраструктуры».
По данным хакеров, им удалось:
- получить и загрузить полный массив баз данных истории перелетов;
- скомпрометировать все критические корпоративные системы;
- получить контроль за персональными компьютерами сотрудников, включая высшее руководство;
- скопировать данные с серверов прослушивания, включая аудиозаписи телефонных разговоров;
- получить данные из систем наблюдения и контроля за персоналом.
Хакеры подчеркнули, что восстановление информационных систем Аэрофлота будет стоить, вероятно, десятки миллионов долларов.
Как сообщает пропагандистское агентство ТАСС, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщение о хакерской атаке на Аэрофлот.
Песков сказал, что эти публикации выглядят «тревожно», но нуждаются в уточнении.
Позже в Генпрокуратуре страны-агрессора подтвердили, что сбой в работе систем Аэрофлота является результатом хакерской атаки.