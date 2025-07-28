Киберпартизаны из Беларуси заявили о полном уничтожении IT-системы Аэрофлота, в Кремле говорят о «тревожных» сообщениях

Самолет российского Аэрофлота в аэропорту Женевы, Швейцария, март 2022 года (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

Утром в понедельник, 28 июля, крупнейшая авиакомпания страны-агрессора России Аэрофлот отменила 42 рейса из-за сбоя в работе информационных систем.

В пресс-службе авиакомпании заявили об отмене рейсов из московского аэропорта Шереметьево, в частности, в Екатеринбург, Минск и Санкт-Петербург.

Пассажиров отмененных рейсов призвали покинуть аэропорт, чтобы избежать скопления людей.

В то же время белорусские хакерские группы Silent Crow и Киберпартизаны BY взяли на себя ответственность за атаку на Аэрофлот.

Они сообщили, что успешно провели «длительную и масштабную операцию», в результате которой была «полностью скомпрометирована и уничтожена» внутренняя IT-инфраструктура Аэрофлота.

Проукраинские хакеры отметили, что в течение года находились внутри корпоративной сети авиакомпании, «углубившись в самое ядро инфраструктуры».

По данным хакеров, им удалось:

получить и загрузить полный массив баз данных истории перелетов;

скомпрометировать все критические корпоративные системы;

получить контроль за персональными компьютерами сотрудников, включая высшее руководство;

скопировать данные с серверов прослушивания, включая аудиозаписи телефонных разговоров;

получить данные из систем наблюдения и контроля за персоналом.

Хакеры подчеркнули, что восстановление информационных систем Аэрофлота будет стоить, вероятно, десятки миллионов долларов.

Как сообщает пропагандистское агентство ТАСС, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщение о хакерской атаке на Аэрофлот.

Песков сказал, что эти публикации выглядят «тревожно», но нуждаются в уточнении.

Позже в Генпрокуратуре страны-агрессора подтвердили, что сбой в работе систем Аэрофлота является результатом хакерской атаки.