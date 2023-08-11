Группа хакеров несколько лет шпионила за дипломатами из четырех посольств в Беларуси 11 августа, 16:13 Хакеры начали действовать примерно в 2021 году и все еще активны (Фото:roketpik/pixabay.com)

Группа хакеров несколько лет шпионила за представителями посольств четырех стран в Беларуси, в том числе во время войны России против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет словацкой фирмы по кибербезопасности ESET.

Около 15 устройств, принадлежащих дипломатам из двух стран Европы, одного из Южной Азии и одного из Африки, которые работали в посольствах, были атакованы, говорится в отчете. По данным исследователей, кампания цифрового шпионажа началась примерно в 2021 году и все еще активна.

Видео дня

Неизвестно, сколько дипломатов были атакованы, однако исследование показало насколько уязвимы для кибершпионажа сотрудники посольств.

В отчете говорится, что хакеры вмешивались в доступ своих жертв в Интернет, «вероятно» на уровне интернет-провайдера, а это означает, что пользователей можно было обманом заставить загрузить вредоносное программное обеспечение, даже не подозревая об этом.

Ранее сообщалось, что российские хакеры пытались получить доступ к боевой системе обмена данными ВСУ, их пресекли киберспециалисты СБУ.