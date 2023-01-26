Хакер из Нидерландов выставил на продажу личные данные почти всех австрийцев

26 января, 06:47
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Хакер (Фото:Рixabay)

Хакер (Фото:Рixabay)

Арестованный в ноябре хакер из Нидерландов получил доступ к большому массиву личных данных. Он выставил на продажу полные имена, адреса и даты рождения почти всех жителей Австрии.

Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, в мае 2020 года хакер выставил данные на продажу на онлайн-форуме, представив их как «полное имя, пол, полный адрес и дату рождения примерно каждого гражданина» Австрии.

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По информации полиции, база содержала около девяти миллионов наборов данных. Население Австрии составляет около 9 миллионов.

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Хакер также выставил на продажу «подобные наборы данных» из Италии, Нидерландов и Колумбии, сообщила австрийская полиция, добавив, что у них нет дополнительных подробностей.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Нидерланды Хакеры Австрия Хакер

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